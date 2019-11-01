شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها بواقع 515.1 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية في تاريخ القناة، حيث حققت أعلى إيراد شهري بلغ 515.1 مليون دولار وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية 108.9 مليون طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133 سفينة بنسبة زيادة قدرها 8 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9 مليون طن مقابل 103 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.7 %.

يذكر أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي كانت قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة وهى عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.