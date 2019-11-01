شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من الدقهلية: مصر تنتقل من فقه الجماعات إلى فقه بناء الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر خلال المرحلة الحالية تنتقل من فقه الجماعات إلى فقه بناء الدولة بمعناه الواسع، ومن فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى ما بعدها، ومن فقه دولة الأغلبية والأقلية إلى مصطلح الدولة الوطنية والتي يقف أبناؤها أمام القانون على درجة سواء.

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جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، لمحافظة الدقهلية لافتتاح المسجد الكبير بعزبة أشمون بمركز دكرنس، وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، واللواء أسامه أبوالمجد، والإعلامي أحمد همام، عضوا مجلس النواب، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد للمحافظة، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة دكرنس.

وقال وزير الأوقاف: «في الوقت الحالي يجب أن يكون البعد الثقافي للإمام أوسع مما كان عليه وأن يكون على دراية بالتحديات التي تواجه الوطن وأهمها مفهوم الأمن القومي للدولة».

وشدد الوزير على التزام الخطباء بالمساجد بالإسلام الوسطى والخطاب الدينى البعيد عن التعصب، وقال: «ديننا دين السماحة والمحبة وليس دين عنف وإرهاب، ونشر افكار التعصب بعيد كل البعد عن الدين». وأضاف: «لا مكان في مساجدنا لجماعات أو لأفكار متطرفة».