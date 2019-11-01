شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كيس دم غير معلوم المصدر فى مستشفي خاص تعمل دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة تفتيشية على مستشفي غير حكومية تعمل بدون ترخيص فور ورود معلومات عن قيام مستشفى خاص بنقل دم غير معلوم المصدر إلى أحد المرضي بالمستشفي.

وتوجهت الحملة على الفور برئاسة الدكتور شادي زرقه رئيس قسم العلاج الحر بفاقوس، والدكتور أحمد عبدالحميد، والدكتور عماد عادل رئيس قسم العلاج الحر بأبوكبير إلى المستشفي، وتبين صحة المعلومات بنقل دم غير معلوم المصدر إلى مسن يبلغ من العمر ٨٠ عام ويعاني من حالة أنيميا حادة، وبالتحري عن الواقعة أقر نجل المريض بنقل الدم لوالده، وعليه تم إستدعاء النجدة لضبط القائمين على المعمل الملحق بالمستشفي.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق بين غرفة الطوارئ بالمديرية وغرفة إسعاف الشرقية لنقل المريض إلى مستشفي فاقوس العام وتم حجز المريض لتقديم الرعاية الطبية له، كما تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة فاقوس وتم التحفظ على أحد أكياس الدم والقائمين على معمل المستشفي والإدارة للعرض على النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة على المجهود المبذول، كما تناشد مديرية الشؤون الصحية بالشرقية جميع المواطنين بعدم التعامل مع أكياس الدم ومشتقاته من أماكن غير معلومة وغير مرخصة حفاظا على صحة المواطنين.