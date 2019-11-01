شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يوافق على عدد من مذكرات التفاهم مع جامعات ومؤسسات دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على عدد من مذكرات التفاهم للجامعة وكلياتها مع جامعات ومؤسسات علمية دولية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع جامعة سان اندريه ببوليفيا، والتي تهدف إلى وضع برامج للدراسة المشتركة، والتبادل الأكاديمي، والتعاون في مجال البحث والتدريس والإرشاد الجامعي، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين المؤسستين لتشجيع ودعم وتطوير المشاريع البحثية والنقل والابتكار التكنولوجي.

كما وافق مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم بين كلية طب الأسنان والوحدة الألمانية لليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا بجامعة هانوفر في مجالات البحوث والتعليم والتدريب، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج بألمانيا، ومذكرة التفاهم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدفع مسيرة الوحدة إلى التنمية وتطوير الموارد البشرية، واتفاقية التعاون مع جامعة الملك الحسن الثاني بكازابلانكا.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استراتيجية الجامعة في مجال التعاون الدولي تقوم على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات العلمية بالخارج في المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التي تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوي قدرات تنافسية لسوق العمل، مضيفاً أن الجامعة خطت، خطوات كبيرة، نحو التعاون الدولي وتوقيع ما يزيد عن 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات أجنبية ومؤسسات علمية بالخارج، خلال العامين الماضيين، في مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتخصصات الجديدة وتنفيذ المشروعات البحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.