شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١هجرياً، ليتم صرفها اعتباراً من يوم ٧ نوفمبر وحتى ٢٥ من نفس الشهر. وأكد شيخ الأزهر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.
يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف شيخ الأزهر، وهو أكبر صرح في مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيراً في أنشطة الزكاة والصدقات.
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