شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 14 محضرًا بيئيًا لـ«قمائن» طوب مخالفة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر العميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، تحرير ٧ محاضر بيئية لعدد من المخالفين بشأن بيع «قمائن طوب» بدون تراخيص، كما تم تحرير ٧ محاضر لإقامة مبان مخالفة بدون ترخيص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قرر «عامر»، خلال جولة مفاجئة لعدد من مناطق المدينة وقف 5 عربات حنطور عن العمل بمنطقة كورنيش النيل لمخالفتها اشتراطات العمل. وقال العميد عبدالرحمن إنه لا تهاون مع أي مقصر، حيث يتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه رئيس مدينة إدفو، مسؤولي مرور إدفو بتحرير 20 محضرا لـ١٧ مكروباص لمخالفتها خطوط السير و٣ سيارات نقل ثقيل لمخالفتها الاشتراطات البيئية لعدم وجود غطاء أعلى السيارات لمنع تطاير حمولتها من مواد البناء.