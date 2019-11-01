شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تصرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ254 ألف عامل بـ1281 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.

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وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس في اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، ووافق على صرف دفعة أخرى من إعانات الطوارئ للعامين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية قدرها 3 آلاف و315 جنيها، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريا.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.