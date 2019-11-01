شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية»: صرف مساعدات لـ120 أسرة متضررة من سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إمام فوزى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، المناطق المضارة من سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية بأبوسليمان والرحمة وعزبة محسن.

وقال «فوزى»، في بيان، الجمعة، إن هذه الجولات في المناطق المتضررة تأتي للتعرف على احتياجاتهم من الخدمات الأساسية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من قيادات الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة، المشرف العام للجمعية، موضحا أنه تم صرف مساعدات لحوالي 120 أسرة متضررة، وتوزيع مبلغ ألف جنيه لكل أسرة بالإضافة إلى ملابس وبطاطين.

وأضاف أن المديرية قامت بدعم الأسر المضارة وتقديم خدمات العلاج لمرضى العيون، والقلب، والأطراف الصناعية، وتحسين البيئة المعيشية من خلال ترميم المنازل التي أضيرت خلال سقوط الأمطار الأخيرة وتقديم أوجه الدعم النفسي لهم.