شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالجيزة 8 ساعات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أنه سوف يتم إيقاف محطة صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور، وذلك لاعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل داخل المحطة، وهو الامر الذى يترتب عليه قطع المياه عن شارع الهرم بدءاً من نصر الدين وحتى المساحة، وتقسيم عمروبن العاص الاول والثانى والثالث، وترعة عبد العال (1 .2 ) وكفر طهرمس، لمدة 8 ساعات من الساعه الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 1/11/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 2/11/2019.

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