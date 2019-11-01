شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تطوير اللوائح العلمية والبرامج الدراسية للعلوم الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين، المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء وأمناء اللجان العلمية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية تطوير اللوائح العلمية والبرامج الدراسية وإضافة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة، بما يتواكب مع احتياجات وأولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، بما يساهم في إعداد الخريجين وتأهيلهم، مشيرًا إلى الدور المحوري للجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية في تحقيق هذه الأهداف، خاصة ما يتعلق بتطوير اللوائح والبرامج العلمية.

Advertisements

وطالب «عبدالغفار» بتطوير المناهج في مرحلة الدراسات العليا؛ لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الرد على كافة الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجي وإلكتروني والمشاركة والتواصل بين رؤساء وأمناء لجان القطاع؛ لاتخاذ القرار المناسب.

وتناول الاجتماع تقييم أداء لجان القطاع بالعلوم الإنسانية خلال العام الأكاديمي الماضي، للتعرف على حجم التطوير على مستوى اللوائح الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك مراجعة الموارد المالية والبشرية عند تجديد المعادلات بالكليات والمعاهد المختلفة، ودرجة التجاوب مع التطورات العالمية في المناهج والمقررات الدراسية بالجامعات.

وخلال الاجتماع استمع «عبدالغفار» لأهم التطورات التي شهدتها لجان قطاع العلوم الإنسانية، خاصة في مجال إعداد اللوائح الاسترشادية لتطوير البرامج الدراسية بكل قطاع ومقترحاتهم، واستفساراتهم، ومنها: لجنة الدراسات الإعلامية، ولجنة قطاع الآداب، ولجنة قطاع الدراسات التجارية، ولجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، ولجنة قطاع الآثار، ولجنة قطاع الدراسات القانونية، ولجنة قطاع الدراسات التربوية، ولجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، ولجنة قطاع كليات رياض الأطفال، ولجنة قطاع التربية الرياضية، ولجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها لجان القطاع المختلفة، ووعد بوضع كافة المقترحات بعين الاعتبار تحقيقًا للصالح العام.