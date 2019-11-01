شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان رئيس مباحث قوص في جنازة عسكرية بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من المواطنين بمدينة قنا، اليوم، عقب صلاة الجمعة، جثمان الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، والذي استشهد خلال مطاردته لعنصر إجرامي مطلوب ضبطه وإحضاره أثناء مشاركته مع قوة أمنية ووقوع تبادل إطلاق نيران مع خارجين على القانون، في الجنازة العسكرية التي أقيمت أمام مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بحضور اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، واللواء وليد البيلي، سكرتير عام مساعد محافظ قنا نائبا عن اللواء عبدالحميد الهجان، واللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، والقيادات الأمنية وأسرة وأصدقاء وزملاء الشهيد وسط حالة من الحزن والبكاء على فراقه.

وردد المشيعون هتافات منها «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله» و«في الجنة يا شهيد»، حتى وصولهم لمقابر أسرة الشهيد بمدينة قنا، فيما شارك زملاء وعدد من دفعة الشهيد في الجنازة من مختلف المحافظات، وقاموا بعمل حلقة لقراءة القرآن على روحه داخل المسجد قبل تشييعه.

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كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا يتضمن أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة في محاولة للهرب.

وتابع أنه حال ذلك بادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد الرائد، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلي الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على عدد 2 بندقية آلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، نعى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا ببالغ الحزن والأسى استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص بمحافظة قنا، وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد المحافظ على الدور الوطني الذي يبذله جهاز الشرطة وما يقدمونه من تضحيات وشهداء، ضاربين نموذجا ومثالاً في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.

تشييع جنازة شهيد الشرطة الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بقنا

تشييع جنازة شهيد الشرطة الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بقنا

تشييع جنازة شهيد الشرطة الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بقنا

تشييع جنازة شهيد الشرطة الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بقنا

تشييع جنازة شهيد الشرطة الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بقنا

تشييع جنازة شهيد الشرطة الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بقنا