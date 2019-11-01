شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «اللؤلؤة الاستعراضية» للصم وضعاف السمع لإسعاد مرضى السرطان بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عروض مبهجة بالإشارات بالأيدي قدمها شباب وفتيات فرقة «اللؤلؤة الإستعراضية» للصم وضعاف السمع، لصالح مرضي السرطان بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وساهموا في إدخال البهجة والسعادة في قلوب المرضي خلال تواجدهم بصالات الإنتظار بالمستشفي. عروض الصم والبكم بمستشفي الأورمان في الأقصر وقدم أعضاء فرقة «اللؤلؤة الإستعراضية» للصم وضعاف السمع، لصالح مرضي السرطان في ساحات الإنتظار أغنيتين بالإشارة بعنوان «تحيا مصر» و«صرخة أم»، وسط تفاعل من المرضي والأطباء وفرق التمريض والعمال وسعادتهم بالعروض والدعم من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. عروض الصم والبكم بمستشفي الأورمان في الأقصر وتأتي تلك الزيارة في إطار فعاليات مبادرة «إرسم بسمة» التي أطلقتها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، والتي دشنتها المستشفي منذ شهور، والتي تهدف المبادرة لتقديم الدعم المعنوي لمرضي السرطان، وإدخال البهجة والسعادة في قلوب المرضى من خلال العروض الفنية والأناشيد الدينية من المداحين وخلافه. عروض الصم والبكم بمستشفي الأورمان في الأقصر عروض الصم والبكم بمستشفي الأورمان في الأقصر عروض الصم والبكم بمستشفي الأورمان في الأقصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروض «اللؤلؤة الاستعراضية» للصم وضعاف السمع لإسعاد مرضى السرطان بالأقصر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.