شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بتطوير كورنيش دشنا.. و«جاب الله»: قرى المركز تحتاج إلى مياه نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مواطنون بمركز دشنا بمحافظة قنا بتطوير كورنيش مدينة دشنا للاستفادة منه، وأكدوا أنه يعاني من الإهمال منذ سنوات ولا يستفيد منه الأهالي.

Advertisements

من جانبه، قال المهندس محمد جاب الله، البرلماني السابق بدشنا، إنه تقدم بعدة طلبات إلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والمسؤولين بضرورة تطوير الكورنيش لخدمة أهالي دشنا وقراها. وأكد «جاب الله» في تصريحات، الجمعة، أنه طالب أيضًا بإنهاء أزمة مزلقان كوبري الجبانة الجديد وتشغيله في أقرب وقت لمنع حدوث أي كوارث.

وأضاف البرلماني السابق أن دشنا تحتاج إلى العديد من الخدمات الحيوية من بينها توصيل المرافق صرف صحي وغاز طبيعي لشرق المدينة، وتوفير مياه الشرب النظيفة للقرى والنجوع بدشنا.

وقال «جاب الله» إنه «تقد بطلبات لمحافظ قنا من بينها رصف طريق مدخل أبومناع بحري مرورا بشارع السوق، وكذلك طريق الجحاريد/ الميات، ورصف طريق مدخل أبومناع غرب، ورصف طريق العطيات/ أبودياب، ورصف طريق نجع العرب/ الفاوية/ الجحاريد، وطريق العطيات/ الجميزة، وطريق أبومناع بحري من العبابدة وحتى الشيخ على شرق/ نجع سعيد/ نجع عزوز».