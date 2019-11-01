شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسقوط أمطار غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وإن ظل الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

Advertisements

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «19 – 29»، الإسكندرية «17- 27»، قنا «17- 32»، الأقصر «18– 32»، وأسوان «18 – 32».