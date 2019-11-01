شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «شباب ورياضة الإسكندرية» تتفقد 14 مركز شباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية جولات مكوكية مفاجئة لتفقد الأعمال الجارية في ١٤ مركز شباب على مستوى الإدارات بالمحافظة أمس الخميس، والتوجيه بتقديم خدمة مميزة للمرتادين من الجمهور وزوار المراكز.

وقالت إن الجولات تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزاره الشباب والرياضه بمراكز الشباب والوصول بهذه المراكز إلى أفضل مستوى مطلوب، والوقوف إلى جانب المراكز وجعلها نشيطه ومفعل بها كافه الأنشطة.

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ولفتت إلى اصطحابها لجان مخاصة من إدارات الشباب والمتابعة والإنشاءات والتخطيط للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمراكز، مشيرة إلى أن الجولات شنملت مراكز الناصريه وفلسطين وبهيج وبرج العرب الجدي والشهيد مهيد الهواري والحي الثامن تحت الإشهار، وبرج العرب القديم وأبوصير، لافتة إلى أن الجولات تأتي تزامنا مع لجان متابعات أخرى مشكله من قبل فروع الشباب، كما تفقدت 5 مراكز شباب وهي العمراوي وأبيس ٨ والقباري والدخيله والنصر، وذلك بهدف فحص سجلات المراكز والمباني الإدارية والملاعب ومستوى النظافة داخل المراكز من أجل جعلها مراكز خدمه مجتمعية، موضحة أنه بعد المتابعات التي قامت بها المديريه ولمده شهرين قررت المديريه تشكيل لجان لحل مشاكل مراكز الشباب والوقوف إلى جانبها، ولم تعلن المديريه عن ذلك إلا بعد تفعيل اللجان وتحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة.

وقالت «الشريف» أن المديريه شكلت أول لجنه لمتابعه مراكز الدخيله والنصر وتشكلت اللجنه من قبل إداره المتابعة والتخطيط والمتابعة وإدارة الشباب، وبمشاركه الفرع المختص متمثلا في فرعي وسط والعجمي وانهت اللجنة عملها أمس.

وأشارت إلى أن المديرية لم تكتفي بدورها الرقابي فقط بل قامت بتقديم يد العون والمساعدة حتى تصبح مراكز عروس البحر الأبيض المتوسط مراكز خدمه مجتمعيه وتتألق كعادتها بمراكزها وتظل الإسكندرية متصدرة المحافظات.