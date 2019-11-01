تزامنًا مع احتفالات المولد.. "الجيزة" تحظر إقامة الشوادر بالشوارع والميادين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور.

وأكد المحافظ على إزالة كافة الشوادر والفروشات المقامة بدون ترخيص وتحصيل مستحقات الدولة جراء إتلاف الرصيف لإقامة تلك الشوادر مع تشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.

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كما طالب راشد مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات على مصانع ومخازن الحلوى لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل طرحها في الأسواق وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجه المحافظ كذلك بمراجعة دور العبادة من حيث رفع كفاءة النظافة والإنارة وعدم السماح بوجود إشغالات حولها حتى تظهر المحافظة بصورة مشرفة احتفالًا بالمولد النبوي الشريف .

وصرح محافظ الجيزة بأن القرارات تأتي في إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خاصة مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها.

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