شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1441 هجريا، يوم 7 نوفمبر وحتى 25 من نفس الشهر.

وأكد الإمام الأكبر، في بيان اليوم الجمعة، أن مضاعفة الإعانة تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، وهو أكبر صرح في مصر يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا في أنشطة الزكاة والصدقات.