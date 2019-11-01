"الري": 1867 إزالة على النيل ومنافع الصرف خلال أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات، أنه تمت إزالة 1867 حالة تعد خلال أكتوبر الماضي على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 427 إزالة على طول النهر وفرعيه.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن قطاع الري قام بتنفيذ 880 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 560 إزالة على منافع الصرف.

من جهته، أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد، أن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات خلال شهر أكتوبر، أسفرت عن 427 إزالة، شملت 8 إزالات بمحافظة القاهرة، و13 بالجيزة، و19 بالقليوبية، و50 بالغربية، و30 بالمنوفية، و18 بالبحيرة، و37 بكفر الشيخ، و46 إزالة بالدقهلية، وحالتي إزالة ببني سويف، و16 بالمنيا، و25 بمحافظة أسيوط، و36 بمحافظة سوهاج، و110 بقنا، و3 بمحافظة الأقصر، و14 إزالة بمحافظة أسوان، ليسجل عداد النيل إزالة 49 ألفا و196 حالة تعد على النهر منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتى الآن.

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وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الري المهندس عبداللطيف خالد، إن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة منذ الأول من أكتوبر وحتى 30 من الشهر ذاته، أسفرت عن تنفيذ 880 إزالة، شملت إزالة 86 حالة تعد بالغربية، و116 بالقليوبية، و98 بالمنوفية، و42 بالدقهلية، و8 ببني سويف، و280 بأسيوط، و64 بمحافظة سوهاج، و186 بمحافظة الشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 133 ألفا و750 إزالة.

بدوره، أكد رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد مدين، أن الهيئة قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 560 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 12 محافظة.

وتضمنت تنفيذ 329 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية بعدد 173 إزالة، وفي الدقهلية 153 إزالة، وفي القليوبية 3 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 25 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد 5 إزالات، وكفر الشيخ 19 إزالة، والغربية إزالة واحدة، وكذلك تنفيذ 32 إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بعدد 21 إزالة، بني سويف 11 إزالة، إلى جانب تنفيذ 174 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط بعدد 100 إزالة، وسوهاج 18 إزالة، وقنا 53 إزالة، والأقصر 3 إزالات، وبهذا يصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد 72 ألفا و353.

يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.​