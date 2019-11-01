لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن.. وزير الداخلية يكافئ 612 من رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 612 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.

وكافئ الوزير 612 من رجال الشرطة "284 ضابط، 304 فرد، 23 مجندا، موظفا مدنيا" بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، وقطاع الأمن العام) و ( قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات) نظراً لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء وذلك خلال شهر أكتوبر 2019 .

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.