تخريج دورة تدريبية من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الأفريقية، في إطار بروتوكول التعاون التدريبي بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية في مجال الهجرة الغير شرعية وتزوير الوثائق الرسمية شارك فيها 56 متدربًا يمثلون 18 دولة أفريقية، وذلك في إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كافة دول القارة.

حضر الحفل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.

وقد نقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية "رئيس الأكاديمية"، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم في تحقيق أمن واستقرار وشعوب القارة.

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من جانبه أعرب اللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تُبذل في إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمي متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ولاسيما مركز بحوث الشرطة في تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلةً في "أكاديمية الشرطة" لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات الأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها وبحق الأثر البالغ في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني.

وقد تلقى المتدربين خلال الدورة التدريبية برنامجًا أكاديميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحية الفنية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التعليمي والذي تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين، بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.