متلبسا بتلقي رشوة.. ضبط موظف بأحد أحياء الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بأحد أحياء الجيزة حال تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين لتسهيل رخصة هدم عقار.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بقيام موظف بإدارة التنظيم بأحد الأحياء بمحافظة الجيزة بطلب مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المُبلغ، وزعمه أن ذلك المبلغ بناءً على طلب مهندسة التنظيم بالحي، نظير تسهيل إجراءات استصدار رخصة هدم عقار ملك المُبلغ استغلالا لموقعه الوظيفي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المشكو في حقه حال تقاضيه مبلغ مالي كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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