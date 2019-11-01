تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية بـ 6 مقرات للأحوال المدنية بالمحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
يواصل قطاع الأحوال المدنية عملية تطوير "منظومة الخدمات الجماهيرية"، التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، من خلال افتتاح وتطوير 6 مواقع جديدة للأحوال المدنية بمحافظات "الدقهلية، الشرقية، سوهاج ، الأقصر، أسوان".
ويُشار إلى أنه تم افتتاح "8" مواقع سجلات مدنية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مواقع السجلات المدنية لتقديم الخدمة للمواطنين "14" موقعا بنطاق 10 محافظات.
جاء ذلك في إطار توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير الأداء الأمني، والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير الأداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر في سرعة إنهاء مصالحهم.
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