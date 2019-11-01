"بسبب المخدرات".. عاطل يختطف والد صديقه ويحتجزه داخل فندق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية في تحرير مُسن اختطفه عاطل لوجود خلافات مالية مع نجل المجني عليه ويحتجزه داخل فندق الإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها فى وقتٍ لاحق اتصالاً هاتفياً من مجهول أخبرها خلاله باختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص".

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمكان اختبائه بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وبرفقته المجني عليه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينه وبين نجل المجني عليه "سالف الذكر" لسابقة اقتراضه منه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء مواد مخدرة بقصد الاتجار، ورفضه رد المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط لاختطاف والده لإجباره على رد المبلغ المالي المشار إليه، وفى سبيل ذلك قام باستدراج المجني عليه من منطقة سكنه بدعوى توفير فرصة عمل له، واصطحابه واحتجازه بالفندق محل الضبط ومساومة نجلته على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وبسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمه باختطافه.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.