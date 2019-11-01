ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و35 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 6320 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2086 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 226 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 8 دراجات نارية مخالفة، 69 مخالفة "موقف عشوائي"، 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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