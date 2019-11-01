مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية وذخائر في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية وذخائر في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 3 بنادق آلية وذخائر فى محافظة قنا.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، قيام 3 عاطلين، مُقيمين بدائرة مركزى شرطة "دشنا ونجع حمادى" بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - 691 طلقة نارية من ذات العيار - 7 خزن آلية، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.