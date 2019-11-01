مصر | ضبط موظف تقاضى رشوة 5000 آلاف جنيه من مواطن لتسهيل رخصة هدم عقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف تقاضى رشوة 5000 آلاف جنيه من مواطن لتسهيل رخصة هدم عقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين- مقيم بالجيزة، بقيام (موظف بإدارة التنظيم بأحد الأحياء بمحافظة الجيزة- مقيم بالجيزة، بطلب مبلغ مالى قدره 5000 خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المُبلغ، وزعمه أن ذلك المبلغ بناءً على طلب مهندسة التنظيم بالحى، نظير تسهيل إجراءات إستصدار رخصة هدم عقار ملك المُبلغ إستغلالًا لموقعه الوظيفى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المشكو فى حقه حال تقاضيه مبلغ مالى كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

