مصر | ضبط إثنين من أفراد خصومة ثأرية بمحافظة قنا وبحوزتهما سلاح ناري وذخائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط إثنين من أفراد خصومة ثأرية بمحافظة قنا وبحوزتهما سلاح ناري وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف أطراف الخصومات الثأرية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر، فقد تم إستهداف أطراف خصومة ثأرية بناحية قرية الحسينات بدائرة مركز شرطة أبوتشت بحملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقنا،

أسفرت عن ضبط شخصان، وبحوزتهما 2بندقية آلية، 8 طلقات نارية من ذات العيار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.