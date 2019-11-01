مصر | الداخلية تكافئ 612 لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تكافئ 612 لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 612 من رجال الشرطة 284 ضابطا، 304 فردا، 23 مجندين، موظف مدني.

وجاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.