مصر | الداخلية تكافئ 612 لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تكافئ 612 لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
المكرمون يعملون بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفرالشيخ، بورسعيد، وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الإدارة العامة لأمن الموانى، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر أكتوبر 2019.