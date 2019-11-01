مصر | ضبط عاطلين بالمنيا لإتجارهما بـ"الهيروين والحشيش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بالمنيا لإتجارهما بـ"الهيروين والحشيش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا - قيام (عاطل– مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات) بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (عدد 12 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 350 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات، سلاح أبيض، سلاح نارى، مشاجرة") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (عدد 128 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

