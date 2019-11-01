مصر | في حملات أمنية.. ضبط بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 10 ترابيزة، 3 تروللى، 15 قلب شيشة، 2 ثلاجة، 50 كرسي، 3 ميزان، خلاطة، 7 اوتاد حديدية، 2 عربة يد، وبلغ الإجمالي 91 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم تنفيذ 4 حكم جزئي، وضبط 7 أشخاص مشتبه بهم، 3 بائعين متجولين، 4 قضايا تسول، وبلغ الإجمالي 20 قضية جنائية.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 126 حالة تعديات على الطريق العام تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات واوتاد حديدية وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 31 قضية جنائية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 3 قضايا تسول، 8 أشخاص مشتبه بهم، بائعين متجولين، وتنفيذ 18 حكم قضائي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

