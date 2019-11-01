مصر | لتحقيق سيولة مرورية بشوارع الجيزة.. تحرير 3499 مخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق سيولة مرورية بشوارع الجيزة.. تحرير 3499 مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1612 ) مخالفة نموذج 125، (454) متنوع، (51) بدون تسيير، (1251) انتظار خاطئ، ( 12 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (16 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 19 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز سيارة، ( 32 ) التصالح الفوري، ( 15 ) ملصقات ومتعلقات، (40) بدون قيادة، (15) عدم صلاحية إطارات السيارات، (10) الحالات السلبية، وبلغ الإجمالي 3499 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير 2610 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط (1680 ) مخالفة نموذج 125، (475) متنوع، (41) بدون تسيير، (1353) انتظار خاطئ، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ( 3 ) دراجه بدون لوحات معدنية،( 23 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (21 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 40 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 36 ) زجاج فاميه، حجز سيارة، ( 65 ) التصالح الفوري، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، ( 115 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 30 ) حملة السرفيس، (60) بدون قيادة، حجز دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.