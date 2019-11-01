أخبار مصر | تكريم العاملين المتميزين بشركة "أبي قير للصناعات الهندسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم العاملين المتميزين بشركة "أبي قير للصناعات الهندسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) حفل لتكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر أكتوبر 2019، كما تم تكريم المحالين على المعاش والعاملين الحاليين من ذوي الخبرة بالشركة.
وجاء ذلك بحضور المهندس محمود فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع، وتم خلال حفل التكريم عرض الموقف المالي للشركة، ومناقشة المشكلات التي تواجه العاملين وتم حثهم على تقديم سبل لحلها من أجل تحقيق رؤية ورسالة الشركة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية، وتم التأكيد على أهمية إتباع اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.