أخبار مصر | تكريم العاملين المتميزين بشركة "أبي قير للصناعات الهندسية"

وجاء ذلك بحضور المهندس محمود فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع، وتم خلال حفل التكريم عرض الموقف المالي للشركة، ومناقشة المشكلات التي تواجه العاملين وتم حثهم على تقديم سبل لحلها من أجل تحقيق رؤية ورسالة الشركة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية، وتم التأكيد على أهمية إتباع اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.