أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "هيونداي الأمريكية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "هيونداي الأمريكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة هيونداي تكنولوجي الأمريكية بالشرق الأوسط بهدف التعاون فى مجالات صناعة الحواسب ومتعلقاتها وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيدًا على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين احدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"شركة هيونداى تكنولوجى" فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من (أجهزة الكمبيوتر - التابلت - الطابعات - شاشات العرض الرقمية - اللوحة الرئيسية فى الحاسب - كروت الفيديو -IOT - الخوادم - لوحات المفاتيح - الماوس - أجهزة الحواسب المكتبية - أجهزة الحواسب المحمولة - وحدات الذاكرة الوميضة - الأقراص الصلبة) وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربى، كما سوف يتم تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة "هيونداى تكنولوجى" لمساعدتهم فى أكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأهمية دخول مصنّعين محليين في مجال تصنيع الحواسب ومشتملاتها من أجل زيادة نسبة التصنيع المحلي والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية، وأضاف " عبد الغفار " أن الحكومة تعمل بشكل جاد على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، وأضاف أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك ومتابعة خطط العمل التي تم وضعها لتذليل أي عقبات قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التعليم.

من جانبه أوضح السيد عماد البقاعي، رئيس مجلس إدارة شركة هيونداى تكنولوجي، الأمريكية بالشرق الأوسط أن شركته متخصصة في مجال تصنيع أجهزة الحواسب الألكترونية بمشتملاتها، وأن شركته تسعى للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية.

كما أبدى "البقاعي" استعداد شركة "هيونداي تكنولوجي" بتوفير كافة اجهزة الحواسب الإلكترونية التى يطلبها "الإنتاج الحربي" وكذلك توفير الدعم الفنى والرسومات الهندسية والبرامج والتطبيقات لإتمام عملية الإنتاج والتصنيع المشترك لشركات ووحدات الإنتاج الحربى.