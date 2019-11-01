أخبار مصر | بيان هام من "السكة الحديد" للمسافرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من "السكة الحديد" للمسافرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة.

وقالت الهيئة، إن سبب هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأوضحت أن هذه التأخيرات تشمل الاتي: