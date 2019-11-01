أخبار مصر | خلال جولته بمحطة مصر.. توجيهات هامة لوزير النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال جولته بمحطة مصر.. توجيهات هامة لوزير النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل، المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

وتفقد أحد القطارات بالمحطة والتقى بسائق وكمسارية القطار، وأكد ضرورة الحرص على التعامل الجيد وعدم التجاوز تجاه أي مواطن في مختلف المواقف وأن يكون الأساس في التعامل هو القانون، كما تفقد الساحة الخارجية للمحطة، الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي وشبابيك التذاكر حيث اطمأن على انتظام جداول التشغيل.

وأشار إلى أن كل من يعمل في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية يجب أن يقدم كافة التسهيلات للركاب لأن مهمتهم وتواجدهم في أماكنهم لخدمة المواطنين، مع ضرورة اتباع كافة أساليب السلامة والأمان في كافة مراحل التشغيل سواء في عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من جاهزيته الفنية أو عدم التحرك من الجرار بعد انتهاء الرحلة حتى وصول زميله البديل إلى الجرار.

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وكذلك ضرورة التنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر، وزيادة عدد عربات القطارات إلى الحد الأقصى المسموح به فنيا في أوقات الذروة للمساهمة في تقليل الازدحام بالقطارات، لافتا إلى أنه مع وصول العربات الجديدة سيتم زيادة عدد القطارات.

كما التقى وزير النقل، خلال جولته بعدد كبير من الركاب حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم حيث أشادوا بالتقدم الكبير في انتظام المواعيد ومستوى نظافة المحطات والقطارات وبالأثر الإيجابي لدخول عربات تم تطويرها مؤخرا الخدمة على بعض الخطوط.

وأوضح الوزير للركاب أن الكل في هيئة السكك الحديد في خدمة المواطن المصري وأنه يجري تطوير كافة عناصر المنظومة، مؤكدا أن هناك اهتمامًا شديدًا بالعنصر البشري من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور بحيث يتضمن هذا البرنامج التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع كافة الركاب وذلك بخلاف الخطة التدرييبة المعدة بالهيئة سابقًا لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.