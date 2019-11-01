شكرا لقرائتكم خبر عن مطران البحيرة وأسقف الإسكندرية يفتتحان فرع جديد لكلية القديس أثناسيوس بكنج مريوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية فرع جديد لكلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية التابعة للإيبارشية، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مارمينا بكنج مريوط غرب الإسكندرية، لخدمة منطقة الصحراء، وذلك بمشاركة الأنبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية.

وعقب الافتتاح ألقى مطران البحيرة كلمة مقتضبة أكد فيها أن التعليم هو أحد الملامح الرئيسية للعمل الرعوي داخل الإيبارشية، ونظرًا للاتساع الجغرافي للإيبارشية احتاجت إلى فروع للإكليريكية، فتم افتتاح فرع بمرسى مطروح وبمدينة السادات، واليوم نفتتح فرعها الجديد بكنج مريوط.

شهد حفل الافتتاح لفيف من الآباء الكهنة.

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وفي سياق متصل شهد الأنبا بافلي، أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، مساء أمس حفل استقبال الدفعة الثانية بمعهد الأنبا صموئيل المعترف للتدريب والتأهيل للتكريس والخدمة بمنطقة أبيس وسط حضور لفيف من الآباء الكهنة والمحاضرين وكورال قلب داود.

وقال القس بافلي موسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء والأنبا صموئيل المعترف بأبيس وهي الكنيسة المسؤولة عن المعهد، إن هدف المعهد تقديم خدمة عملية علمية، وأنه يؤهل خريج يصبح يد الأب الكاهن اليمين، ويستطيع التعامل مع الجميع وكل الحالات التي تحتاج خدمة كالمرضى والمدمنين وذوي الإعاقة ومتسربي التعليم وأخوة الرب.

وأضاف، أن الفرق بين المعهد وأي معهد اّخر أنه لا يكتفي بالتعليم النظري لكنه سوف يقوم بتطبيق عملي بالتعامل مع كل الحالات، وذلك خلال مدة الدراسة التي تستغرق عامين، لكل عام 10 أشهر والمحاضرات مرتين أسبوعيا.

وأكد أن وجود المركز في منطقة أبيس التي تبعد عن المناطق الحيوية بالإسكندرية، هو أمر مميز حتى يتضح لمسؤولي المركز من هم الأشخاص الجادين والذين لا يعبئون بالتعب من أجل الخدمة، لافتاً إلى أن المركز يضم 36 دارسًا جرى اختيارهم بعد اجتياز امتحان روحي تمهيدي، يتم تدريس 13 مادة ما بين مواد روحية كنسية وتنمية بشرية ومواد علمية كإدارة الأعمال حتى يكون الخريج على دراية بإدارة أعمال الكنيسة في حال توظيفه بإحدى الكنائس، بالإضافة إلى 4 مواد عملية هي التمريض وخدمة الإدمان وتأهيل تربوي والإعاقة بأنواعها الأربعة.

وقال القمص اثانسيوس فهمي، الأستاذ بالمعهد ومدير مدرسة تيرانوس، إن هذا المعهد بمثابة بذرة ستصبح شجرة وتخرج ثمر جيد، ووجوده ليس لتعلم بل لأخذ أمثلة في الخدمة.

مطران البحيرة واسقف الإسكندرية يفتتحان فرع جديد لكلية القديس أثناسيوس الرسولي اللاهوتية بكنج مريوط

مطران البحيرة واسقف الإسكندرية يفتتحان فرع جديد لكلية القديس أثناسيوس الرسولي اللاهوتية بكنج مريوط