شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة تفشي وباء «حمى الضنك» داخل البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تفشي وباء «حمى الضنك» وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن «القصير –الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة بـ«حمى الضنك» بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً.

وأشارت الوزارة إلى تشكيلها فرق «الاستجابة السريعة» للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها، لافتةً إلى أن آخر حالة مصابة بهذا المرض ظهرت في مصر منذ عام 2017، وتم التعامل معها على الفور ومعالجتها.