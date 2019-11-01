شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 2376 مريضًا خلال قافلة طبية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قافلة طبية علاجية بقرية الاتحاد بمركز الدلنجات قامت بالكشف على 2376 مريضا ومريضة من أبناء القرية وتوابعها، من خلال 15 عيادة متنقلة، وتقديم العلاج لهم مجانًا.

Advertisements

وأوضح الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة استمرت 3 أيام نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين عليها، وتأتى في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة وقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة لعلاج غير القادرين وصرف الأدوية المجانية لهم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المجانية بوزارة الصحة.

وأشار إلى أن القافلة شملت تخصصات طبية مختلفة، وهى جراحة عامة وجلدية تناسلية وأمراض عيون ومسالك وأطفال ونساء وتوليد وأمراض باطنة، وتم صرف العلاج للحالات المرضية مجانًا بجانب تحويل حالات الجراحة للمستشفيات المركزية لإجراء العمليات الجراحية لهم.

قافلة طبية علاجية بقرية الإتحاد بالبحيرة

قافلة طبية علاجية بقرية الإتحاد بالبحيرة

ولفت «بيومى» إلى أن القافلة قامت بعمل 548 تحليل دم وطفيليات، وعدد 5 أشعة سينية، و42 موجات فوق صوتية و180 كشفا مبكرا على الأمراض غير السارية و185 استبيانا، بالإضافة إلى عمل تثقيف صحى لعدد 478 مواطنًا. وأكد المحافظ استمرار عمل القوافل العلاجية مع تكثيف أعمالها في المناطق النائية والقرى المحرومة في العزب والنجوع.