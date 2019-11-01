شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 49 ألف حالة تعد على النيل و72 ألف على المصارف خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة 1867 حالة تعدي خلال شهر أكتوبر على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية.

قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 427 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (880) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (560) إزالة على منافع الصرف، ليصل إجمالي عدد حالات الإزالة على نهر النيل لأكثر من 49 ألف حالة و133 ألف إزالة لتعديات على قطاع الري بالترع والقنوات والمجاري المائية، وأكثر من 72 ألف حالة إزالة لتعديات على المصارف الزراعية.

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وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل في تصريحات صحفية الجمعة، بأن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات خلال شهر اكتوبر ٢٠١٩ وأسفرت عن تنفيذ (427) إزالة شملت عدد ٨ بمحافظة القاهرة، وعدد ١٣ بمحافظة الجيزة، و١٩ بمحافظة القليوبية، و(٥٠) إزالة بمحافظة الغربية، و٣٠ بمحافظة المنوفية، و١٨ بمحافظة البحيرة، و٣٧ بمحافظة كفر الشيخ، و(٤٦) إزالة بمحافظة الدقهلية، و٢ بمحافظة بني سويف، و١٦ بمحافظة المنيا، و(٢٥) إزالة بمحافظة أسيوط، و(٣٦) إزالة بمحافظة سوهاج، و(١١٠) إزالة بمحافظة قنا، و٣ بمحافظة الأقصر، و(١٤) إزالة بمحافظة أسوان، ليسجل عداد النيل إزالة عدد (٤٩١٩٦) حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي أمس الخميس.

ومن جانبه قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر – 30 أكتوبر 2019، أسفرت عن تنفيذ عدد (880) إزالة شملت إزالة عدد (86) بمحافظة الغربية، و(116) بمحافظة القليوبية، و(98) بمحافظة المنوفية، و(42) بمحافظة الدقهلية، و(8) بمحافظة بني سويف، و(280) بمحافظة أسيوط، و(64) بمحافظة سوهاج، و(186) بمحافظة الشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري (133750) إزالة.

بينما قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال شهر أكتوبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 560 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 12) محافظة، وقد تضمنت تنفيذ عدد (329) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية بعدد ( 173 ) إزالة – الدقهلية (153) إزالة – القليوبية ( 3 ) إزالات)، بالإضافة لتنفيذ عدد (25) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد ( 5 ) إزالة – كفر الشيخ (19) إزالة – الغربية ( 1 ) إزالة)، وكذلك تنفيذ عدد (32) ازالة في نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بعدد (21) إزالة – بني سويف ( 11 ) إزالة)، إلى جانب تنفيذ عدد (174) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظة أسيوط ( 100 ) إزالة- سوهاج (18) إزالة – قنا ( 53 ) إزالة – الأقصر ( 3) إزالات )، وبهذا يصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 72353).

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.