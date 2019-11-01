شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستاني، الذي وقع في مدينة «رحيم يار خان» بإقليم البنجاب الباكستاني، ما أدى إلى مصرع 73 شخصًا حتى الآن وإصابة العشرات.

وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيانه بخالص العزاء والمواساة لباكستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن حريق القطار الباكستانى وقع في مدينة «رحيم يار خان» بإقليم البنجاب الباكستانى، ما أدى إلى مصرع 73 شخصا، بالإضافة إلى إصابة العشرات، حيث كان القطار متوجها من مدينة كراتشي إلى مدينة «روالبندى» عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما تسبب في نشوب الحريق بالقطار، وتسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.