التحفظ على 7 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام وفق الخطة الموضوعة بواسطة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع. أسفرت الحملة عن رفع 91 حالة تعد على الطريق، وضبط 7 حالات اشتباه، وتنفيذ 6 أحكام قضائية متنوعة والتحفظ على 3 باعة متجولين و 4 متسولين. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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