أمن الجيزة يداهم بؤرا إجرامية ويضبط 32 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف القطاعات؛ تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. أسفرت الحملة عن ضبط 30 متهما بينهم 27 اتجارا في المخدرات و3 حالات تعاطٍ بمضبوطات (1040 جرام حشيش – 1263 قرص مخدرا – 116 جرام هروين – 230 جرام أستروكس – 60 جرام شادو – 125 جرام بودر). في مجال قضايا الأسلحة النارية ألقت القوات القبض على متهمين اثنين بحوزتهما فردي خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وطلقتان خرطوش عيار 12 مم. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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