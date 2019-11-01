مباحث التموين تضبط 14 منشأة و16 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات مستمرة تشنها إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة؛ لمكافحة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين. خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 64 قضية متنوعة أبرزها 14 منشأة بدون ترخيص و16 مخبزا مخالفا. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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