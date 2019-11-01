محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حملات مستمرة تشنها إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة؛ لمكافحة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين.
خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 64 قضية متنوعة أبرزها 14 منشأة بدون ترخيص و16 مخبزا مخالفا.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تضبط 14 منشأة و16 مخبزا مخالفا في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.