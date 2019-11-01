شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: طرح شركات تابعة للجيش في البورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة سيشمل شركات تابعة للقوات المسلحة، لتكون هناك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهم فيها، وكذلك للقطاع الخاص لفتح باب المشاركة للمجتمع.

وأضاف الرئيس، خلال حضوره افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية وفوق أكسيد الهيدروجين فى منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن جميع المشروعات التى يتم إنجازها تتم بمشاركة القطاع الخاص وهو أمر مرحب به. وتابع الرئيس أنه سيتم الإعلان عن حجم الصندوق السيادى لمصر، مطالباً المواطنين بضرورة التماسك أمام حالة التشكيك وعدم اليقين التى يحاول أهل الشر والإفك إشاعتها،خصوصاً أن عداءهم للوطن مستمر.

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وحمل الرئيس السيسى أعضاء مجلس النواب مسؤولية المواجهة والتصدى لأى أمر محل تشكيك حتى لو كان يخص تقصيرًا من جانب مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة أن تحقق لجان البرلمان المختلفة فى أى اتهام حتى لو كان موجهاً إلى الدولة أو الحكومة، و«عندما يتم تقديم استجواب لمسؤول لا يجب أخذ الأمر بحساسية.. نحن نتعامل فى إطار الدولة ونخطئ ونصيب، وبالتالى لم يكن هناك مانع من توضيح ذلك، ونتحدث بموضوعية وحقائق وبيانات مهما كانت هذه البيانات صعبة»، منبهاً إلى أن النائب العام يعد حارساً وحامياً للشعب.

كما حمل الرئيس كافة المؤسسات مسؤولية حماية الدولة فى إطار مصالح الدولة، و«بقول إن كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا سيصبح هناك خطر».

وأشار الرئيس إلى أن هناك دورًا كبيرًا جدًا على وسائل الإعلام، لأن هناك حربًا إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعى ضد حالة الوعى التى تتشكل يومًا بعد يوم لدى المواطنين، وهذه الحالة من التشكيك فى كل شىء مرتبطة بمنهج المشككين، مطالباً المواطنين بالانتباه ومواجهة أى شائعات، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة دائما حاضرة فى مواجهة أى تحرك أو أى شائعات.

وتابع: «أريد أن أقول سنعمل.. وكانت هناك افتتاحات كثيرة خلال الفترة الماضية.. وسنفتتح كل مشروعاتنا على طول واللى يزعل يتفلق.. ولو خلال الأسبوعين أو التلاتة المقبلين قولتولى كل يوم أو يوم بعد يوم أنا جاهز.. وإحنا لم نترك أحدًا يؤذى الروح المعنوية للمصريين ويخوفهم كده.. لو سمحتم قفوا من أجل خاطر بلدكم وأبنائكم وأحفادكم.. قفوا بقوة ليس لصالح أحد ولكن من أجل خاطر ربنا أولاً ولأجل خاطر أهلنا وأولادنا.. ولا أحد يكسر معنوياتهم وآمالهم».