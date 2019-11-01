مصر | ضبط نجار تعدي على طبيب بإحدى مستشفيات حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط نجار تعدي على طبيب بإحدى مستشفيات حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ضوء ما تبلغ من إحدى المستشفيات بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بين طبيب بالمستشفى ونجار، نتج عنها إصابة الطبيب بكدمة بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالساعدين، وذلك بسبب منع زوجة النجار بالتواجد داخل غرفة الكشف بقسم النساء والتوليد أثناء قيام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على والدتها، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها النجار بالتعدى على الطبيب بالضرب بالأيدى، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وإحداث تلفيات بجهاز الضغط.

أمكن السيطرة على الموقف، وضبط النجار وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.