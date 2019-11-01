شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن «شهيد الشهامة» و«شهيد التذكرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مرتضى منصور المحامي رئيس نادي الزمالك، تطوعه للدفاع كمدع بالحق المدني عن أسرة الشاب محمود البنا، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، والشاب الآخر «شهيد التذكرة» محمد عيد، الذي لقي مصرعه منذ عدة أيام فور إجباره على إلقاء نفسه من القطار لعدم حصوله على تذكرة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في قضية «شهيد الشهامة» أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم الرئيسي «راجح» قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم الأول، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوٍى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.

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وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد .أ .ر» و«إسلام .ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى .ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على اثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام .أ».

من ناحية أخرى أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.