شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تعقد اجتماعًا مع مجموعة الصحة الإنجابية في البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غادة والي اجتماعا مع مجموعة الصحة الانجابية والتنمية البشرية في البنك الدولي المعنية بالاطلاع على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة وخلال الاجتماع اطلعت على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة.

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وبحسب بيان، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج «٢كفاية» والحملة الإعلامية المتكاملة وآليات التواصل من خلال طرق الأبواب ومسرح الشارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة للوزارة لإستهداف المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية لتوصيل برسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأعربت مجموعة الصحة الانجابية بالبنك الدولي عن اهتمامها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كما أشادت المجموعة بتعاون الوزارة مع المجتمع المدني.

كما طلبت الوزيرة إفادتها ببرامج ناجحة في الدول المختلفة لتطبيقها في مصر وخصوصا فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التعاون مع وزارات الحماية والتنمية الاجتماعية بشأن مجالات حماية المرأة وخصوصا صحتها الإنجابية، وإقناع المرأة بالمباعدة بين الولادات وتوجيه المرأة لسوق العمل ومحاربة الزواج المبكر والعادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تؤثر على صحة المرأة وصحتها الانجابية بشكل خاص.