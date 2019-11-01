شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا ناعيا رئيس مباحث قوص: الشرطة تقدم مثالا في التضحية والدفاع عن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجانـ ببالغ الحزن والآسي استشهاد رئيس مباحث مركز قوص بمحافظة قنا في تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية. Advertisements وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، متمنيين الشفاء العاجل للمصابين الثلاثة من أفراد شرطة من القوة المرافقة. وأكد المحافظ على الدور الوطني الذي يبذله جهاز الشرطة وما يقدمونه من تضحيات وشهداء، ضاربين نموذجا ومثالاً في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.

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