شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: توفير ماكينات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية حفاظا على البيئة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أن المحافظة بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وفرت ماكينات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية «البوص» بقرى مركز ومدينة سوهاج، كتجربة استرشادية سيتم تطبيقها بجميع مراكز المحافظة فيما بعد.

وأكد محافظ سوهاج – في بيان- أن ماكينات تدوير المخلفات الزراعية الجديدة تأتى في إطار خطة المحافظة، وجهودها بالتعاون مع وزارة البيئة لمنع أعمال الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وبخاصة حرق «البوص» بعد إنتهاء موسم زراعة الذرة الشامية والذرة الرفيعة، وذلك حفاظاً على البيئة وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أنه وجه بتفعيل اللجان الرئيسية بالمدن واللجان الفرعية بالقرى لمتابعة ظاهرة حرق مخلفات الذرة الرفيعة، والعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم إبلاغ إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ببيان عن المحاضر والمخالفات التي تم ضبطها.

وأوضح أن الماكينات الجديدة مخصصة لإعادة تدوير «البوص» والإستفادة منه كعلف للماشية، وتتم أعمال تدوير المخلفات للمستفيدين بأسعار رمزية، لافتا إلى أنه تم تجربة الماكينات الجديدة بإعادة تدوير كميات من البوص بقرية «عرابة أبوالدهب» بمركز سوهاج، حيث لاقت التجربة ترحيبا كبيرا من المزارعين.

ماكينات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بقرى سوهاج

ماكينات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بقرى سوهاج

ماكينات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بقرى سوهاج