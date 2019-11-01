شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يكرم المشاركين بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان في احتفالية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المسئولين والرعاة والشخصيات الذين كان لهم دور بارز في نجاح مؤتمر «ملتقى سانت كاترين لتسامح الاديان» الذي أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة سانت كاترين، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر وذلك سواء بالتنظيم أو الرعاية والاعداد.

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ووجه الدكتور عاطف عبداللطيف أحد المكرمين اليوم ورئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء، الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تكريمه اليوم تقدير للجهود التي تم بذلها في انجاح الملتقى هذا العام مؤكدا ان اللواء المحافظ كل عام يقدم جديدا في المؤتمر ومهتم جدا بتنشيط السياحة لسانت كاترين .

وأكد أنه يشارك كل عام في الملتقى لإيمانه بأهميته ودوره في نشر روح التسامح والحب بين الجميع كما ان الملتقى يعطي انطباعا للعالم كله بأن مصر بلد الامن والاستقرار وله دور كبير في جذب السياحة لمدينة سانت كاترين ومعالمها الدينية وكذلك يسلط الضوء على مصر عالميا من خلال وسائل الاعلام التي تنقل الحدث وكذلك سفراء وقناصل الدول المشاركة وكذلك ترحاب بدو سيناء ومشايخ وعواقل سانت كاترين بالحضيرة وحفارة استقبال الضيوف .

وتم خلال الحفل عرض ثلاثة أفلام قصيرة عن مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ وفيلم خاص عن الاحتفالية نفسها.